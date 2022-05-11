Глава МЗС Нідерландів ховався у Києві у бомбосховищі через загрозу російських бомб
Середа, 11 травня 2022, 00:09
Міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрі довелося спускатися у бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу в столиці.
Джерело: Deutsche Welle
Деталі: Повідомляється, що Гукстра був змушений спуститися в бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу.
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