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Глава МЗС Нідерландів ховався у Києві у бомбосховищі через загрозу російських бомб

Альона Мазуренко Середа, 11 травня 2022, 00:09
Глава МЗС Нідерландів ховався у Києві у бомбосховищі через загрозу російських бомб

Міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрі довелося спускатися у бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу в столиці.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Повідомляється, що Гукстра був змушений спуститися в бомбосховище під час візиту до Києва через повітряну тривогу.

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Сирени попередили про російські авіаудари перед його зустріччю з мером міста Віталієм Кличком.

Кличко повідомив, що під час візиту подякував міністру закордонних справ Нідерландів за те, що, разом з Німеччиною, його країна надасть Україні важке озброєння, зокрема, гаубиці.

Міський голова Києва влаштував європейським гостям прогулянку Володимирською гіркою.

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Теми: НідерландиМЗСвійнаКиїв
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