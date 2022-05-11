Глава МИД Нидерландов скрывался в Киеве в бомбоубежище из-за угрозы российских бомб
Среда, 11 мая 2022, 00:09
Министру иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстри пришлось спускаться в бомбоубежище во время визита в Киев из-за воздушной тревоги в столице.
Источник: Deutsche Welle
Детали: Сообщается, что Гукстра был вынужден спуститься в бомбоубежище во время визита в Киев из-за воздушной тревоги.
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