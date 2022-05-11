Глава МИД Нидерландов скрывался в Киеве в бомбоубежище из-за угрозы российских бомб

Министру иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстри пришлось спускаться в бомбоубежище во время визита в Киев из-за воздушной тревоги в столице.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Сообщается, что Гукстра был вынужден спуститься в бомбоубежище во время визита в Киев из-за воздушной тревоги.

Сирены предупредили о российских авиаударах перед его встречей с мэром города Виталием Кличко.

Кличко сообщил, что во время визита поблагодарил министра иностранных дел Нидерландов за то, что вместе с Германией его страна предоставит Украине тяжелое вооружение, в частности, гаубицы.

Городской голова Киева устроил европейским гостям прогулку по Владимирской горке.