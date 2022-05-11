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Війна в Україні: армія РФ відстає на 2 тижні від планів Путіна – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 02:35
Війна в Україні: армія РФ відстає на 2 тижні від планів Путіна – Пентагон
Путін, фото: Getty Images

З початку вторгнення Росії в Україну президенту РФ Владіміру Путіну не вдалося досягнути жодної з основних цілей, а його військо відстає на 2 тижні від планів.

Джерело: високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 10 травня, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Він (Путін – ред.) продовжує нарощувати сили і нести втрати. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються.

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Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір "Азовсталі" триває".

"Ми б зараз оцінили, що він відстає на два тижні від того, на яких позиціях він хотів би бути на Донбасі та на півдні, і незрозуміло, як ситуація буде розвиватися.

Будьте впевнені, що українці можуть продовжувати захищати свою територію".

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"Нам не зрозуміло, наскільки змінилися будь-які стратегічні цілі Путіна.

Ми не знаємо, чи він просто хоче контролювати Донбас і оголосити перемогу, чи він хоче використовувати цей контроль для подальших атак.

Ми не маємо абсолютної впевненості щодо планів Путіна".

Теми: СШАРосіявійна
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