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Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 02:35
Путин, фото: Getty Images

С начала вторжения России в Украину президенту РФ Владимиру Путину не удалось достичь ни одной из основных целей, а его войско отстает на две недели от планов.

Источник: высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 10 мая, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: Он (Путин – ред.) продолжает наращивать силы и нести потери. Он продолжает видеть, что некоторые из его возможностей уменьшаются.

Преимущественно речь идет об артиллерийском бое. Путин не добился ни одной из основных целей. Мариуполь до сих пор не захвачен. Сопротивление "Азовстали" продолжается".

"Мы сейчас оценили, что он отстает на две недели от того, на каких позициях он хотел бы быть на Донбассе и на юге, и непонятно, как ситуация будет развиваться.

Будьте уверены, что украинцы могут продолжать защищать свою территорию".

"Нам непонятно, насколько изменились какие-либо стратегические цели Путина.

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Мы не знаем, хочет ли он просто контролировать Донбасс и объявить победу, или он хочет использовать этот контроль для дальнейших атак.

У нас нет абсолютной уверенности в планах Путина".

Темы: СШАРосcиявойна
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