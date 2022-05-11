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Португалія розслідує передачу РФ інформації про українських біженців

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 02:58
Португалія розслідує передачу РФ інформації про українських біженців
фото: ЄП у twitter

Португальська поліція провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців через звинувачення у передачі РФ особистих даних українських біженців.

Про це повідомляє "Європейcька правда" із посиланням на Reuters.

У заяві поліції йдеться, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету vscnf Cеттубал, а також асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдинство", членами якої є російське подружжя. Також поліція вилучила документи.

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Старт скандалу дала публікація 29 квітня газети Expresso. В ньому стверджувалося що російське подружжя із подвійним громадянством Ігор Хашин та його дружина Юлія, ксерокопіювали особисті документи біженців і допитували їх про місцеперебування членів їхніх сімей в Україні.

Expresso повідомляє, що служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашина з моменту анексії Криму в 2014 році.

Як зазначається, міська влада Сетубала, де більшість має Комуністична партія Португалії, допомогала  "співпраці" подружжя із центром для біженців.

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Після публікації цієї інформації опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв’язки між подружжям Хашинів із  російською державою.

Згодом  в уряді заявили, що цю справу "треба розслідувати до самого кінця" і що уряд "не дозволить, щоб до тих, хто приїжджає сюди... не ставилися з гідністю і повагою".

Нагадаємо, Португалія прийняла майже 36 тисяч українських біженців.

При цьому Португалію вже звинувачували у передачі конфіденційних даних  – цього року мерію Лісабона оштрафували на 1,2 мільйона євро за передачу особистих даних російських протестувальників посольству РФ.

Теми: Португаліявійнабіженці
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