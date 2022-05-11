Португалия расследует передачу РФ информации об украинских беженцах

Португальская полиция провела обыск в муниципальном центре поддержки беженцев по обвинению в передаче РФ личных данных украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета vscnf Cеттубал, а также ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой являются российские супруги. Также полиция изъяла документы.

Старт скандала дала публикация газеты Expresso 29 апреля. В нем утверждалось, что российские супруги с двойным гражданством Игорь Хашин и его жена Юлия, ксерокопировали личные документы беженцев и допрашивали их о местонахождении членов их семей в Украине.

Expresso сообщает, что служба безопасности Португалии внимательно следила за деятельностью Хашин с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Как отмечается, городские власти Сетубала, где большинство имеет Коммунистическая партия Португалии, помогали "сотрудничеству" супругов с центром для беженцев.

После публикации этой информации оппозиционные партии призвали к отставке мэра Сетубала Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между супругами Хашинов с российским государством.

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Впоследствии в правительстве заявили, что это дело "надо расследовать до самого конца" и что правительство "не позволит, чтобы к приезжающим сюда... не относились с достоинством и уважением".

Напомним, Португалия приняла около 36 тысяч украинских беженцев.

При этом Португалию уже обвиняли в передаче конфиденциальных данных – в этом году мэрию Лиссабона оштрафовали на 1,2 миллиона евро за передачу личных данных российских протестующих посольству РФ.