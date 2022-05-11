Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Португалия расследует передачу РФ информации об украинских беженцах

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 02:58
фото: ЕП у twitter

Португальская полиция провела обыск в муниципальном центре поддержки беженцев по обвинению в передаче РФ личных данных украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета vscnf Cеттубал, а также ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой являются российские супруги. Также полиция изъяла документы.

Старт скандала дала публикация газеты Expresso 29 апреля. В нем утверждалось, что российские супруги с двойным гражданством Игорь Хашин и его жена Юлия, ксерокопировали личные документы беженцев и допрашивали их о местонахождении членов их семей в Украине.

Expresso сообщает, что служба безопасности Португалии внимательно следила за деятельностью Хашин с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Как отмечается, городские власти Сетубала, где большинство имеет Коммунистическая партия Португалии, помогали "сотрудничеству" супругов с центром для беженцев.

После публикации этой информации оппозиционные партии призвали к отставке мэра Сетубала Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между супругами Хашинов с российским государством.

ВИДЕО ДНЯ

Впоследствии в правительстве заявили, что это дело "надо расследовать до самого конца" и что правительство "не позволит, чтобы к приезжающим сюда... не относились с достоинством и уважением".

Напомним, Португалия приняла около 36 тысяч украинских беженцев.

При этом Португалию уже обвиняли в передаче конфиденциальных данных – в этом году мэрию Лиссабона оштрафовали на 1,2 миллиона евро за передачу личных данных российских протестующих посольству РФ.

Темы: Португалиявойнабеженцы
Главное сегодня

У Зеленского заявляют об улучшении ситуации на рынке топлива

Маск о блокировке интернета в Украине: Starlink дает отпор, Россия наращивает усилия

Ставленники Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Все новости...
Португалия
Португалия может передать Украине американские бротетранспортеры M113 - СМИ
Зеленский попросил Португалию о "Леопардах" и другом тяжелом вооружении
Португалия изменит закон, позволивший Абрамовичу получить гражданство
Последние новости
16:21
Еще 6 пленных российских оккупантов получили 8-15 лет тюрьмы - СБУ
16:07
Заблокированная торговля: может ли Украина увеличить экспортные мощности. Экспертная дискуссия
16:07
відеоНа Прикарпатье полицейские задержали "вора в законе" из списка СНБО
16:04
Подоляк о "Херсонской области в составе РФ": Освободим Херсон, что бы ни придумывали оккупанты
16:01
Великобритания подписала гарантии безопасности со Швецией и Финляндией
16:01
Девочка, которую разлучили с мамой на "Азовстали", передали родственникам
16:00
Рост мирового ВВП в этом году не достигнет и половины показателя прошлого года – Morgan Stanley
15:50
У Зеленского заявляют об улучшении ситуации на рынке топлива
15:33
фотоПапа Франциск встретился с женами защитников Мариуполя
15:30
фотоГБР задержало полицейского в Харькове, который "сливал" оккупантам информацию о перемещении ВСУ
Все новости...