Португалия расследует передачу РФ информации об украинских беженцах
Португальская полиция провела обыск в муниципальном центре поддержки беженцев по обвинению в передаче РФ личных данных украинских беженцев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета vscnf Cеттубал, а также ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой являются российские супруги. Также полиция изъяла документы.
Старт скандала дала публикация газеты Expresso 29 апреля. В нем утверждалось, что российские супруги с двойным гражданством Игорь Хашин и его жена Юлия, ксерокопировали личные документы беженцев и допрашивали их о местонахождении членов их семей в Украине.
Expresso сообщает, что служба безопасности Португалии внимательно следила за деятельностью Хашин с момента аннексии Крыма в 2014 году.
Как отмечается, городские власти Сетубала, где большинство имеет Коммунистическая партия Португалии, помогали "сотрудничеству" супругов с центром для беженцев.
После публикации этой информации оппозиционные партии призвали к отставке мэра Сетубала Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между супругами Хашинов с российским государством.
Впоследствии в правительстве заявили, что это дело "надо расследовать до самого конца" и что правительство "не позволит, чтобы к приезжающим сюда... не относились с достоинством и уважением".
Напомним, Португалия приняла около 36 тысяч украинских беженцев.
При этом Португалию уже обвиняли в передаче конфиденциальных данных – в этом году мэрию Лиссабона оштрафовали на 1,2 миллиона евро за передачу личных данных российских протестующих посольству РФ.