Через обстріли росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 – у лікарні

У Запорізькій області загарбники вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, одна людина загинула 8 осіб дістали поранення.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доставлено 8 громадян України, одна людина загинула.

Реклама:

У зв’язку з загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, аби зберегти життя мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги".