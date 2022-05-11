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Через обстріли росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 – у лікарні

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 03:33
Через обстріли росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 – у лікарні
обстріляний росіянами будинок на Запоріжжі, фото: ОВА

У Запорізькій області загарбники вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, одна людина загинула 8 осіб дістали поранення.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доставлено 8 громадян України, одна людина загинула.

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У зв’язку з загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, аби зберегти життя мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги".

Теми: Запорізька областьвійна
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