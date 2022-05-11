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Из-за обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 – в больнице

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 03:33
Из-за обстрелов россиян на Запорожье погиб человек, еще 8 – в больнице
обстрелянный россиянами дом на Запорожье, фото: ОВА

В Запорожской области захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, один человек погиб 8 человек получили ранения.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, в результате чего в больницы Запорожья доставлены 8 граждан Украины, один человек погиб.

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В связи с обострением военных действий и увеличением интенсивности обстрелов, чтобы сохранить жизнь жителей общины в Орехове, временно приостановлена работа пункта предоставления гуманитарной помощи".

Темы: Запорожская областьвойна
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