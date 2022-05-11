Радбез ООН розгляне гуманітарну ситуацію в Україні

Засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні очікується у четвер, 12 травня.

Джерело: CNN

Деталі: Очікується, що Рада Безпеки ООН у четвер вранці проведе публічне засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні з ініціативи Франції та Мексики.

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Очікується, що Гуманітарне бюро ООН і представники ЮНІСЕФ виступлять у раді

Кріс того, Радбез також проведе засідання у середу вдень щодо нещодавнього випробування балістичної ракети Північною Кореєю.

Сполучені Штати також висунуть нову резолюцію з цього питання, але наразі голосування на цей час не заплановане.