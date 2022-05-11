Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Радбез ООН розгляне гуманітарну ситуацію в Україні

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 04:52
фото: Getty Images

Засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні очікується у четвер, 12 травня.

Джерело: CNN

Деталі: Очікується, що Рада Безпеки ООН у четвер вранці проведе публічне засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні з ініціативи Франції та Мексики.

Очікується, що Гуманітарне бюро ООН і представники ЮНІСЕФ виступлять у раді

Кріс того, Радбез також проведе засідання у середу вдень щодо нещодавнього випробування балістичної ракети Північною Кореєю.

Сполучені Штати також висунуть нову резолюцію з цього питання, але наразі голосування на цей час не заплановане.

Теми: ООНУкраїна
Головне сьогодні

Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті

Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян

Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – зведення Генштабу

Україні потрібно від 500 до 600 млрд євро на реконструкцію - Єврокомісія

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

Усі новини...
ООН
Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини - замість вигнаної РФ
Путін так і не оголосив війну Україні. Чи понесе Росія відповідальність за злочини?
Генсек ООН "приголомшений повідомленням" про бомбардування школи на Луганщині
Останні новини
23:46
Країни ЄС погодили позиції щодо зберігання газу
23:28
На сході ЗСУ відбили 9 атак і знищили 20 одиниць техніки окупантів
23:21
Україна відчуватиме наслідки війни близько ста років – Шольц
23:08
МЗС попереджає інші країни, що зерно від РФ може бути вкрадене в Україні
23:03
"Ви самі підштовхнули": президент Фінляндії відповів Кремлю на вступ до НАТО
22:59
Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі”
22:47
фотоУ Комишувасі Запорізької області росіяни запустили півтора десятки ракет: 1 загиблий
22:45
доповненоПолтавщина: РФ завдала ракетний удар з літака
22:30
ВІДЕОЗеленський подякував США за ленд-ліз і окремо 40 мільярдів доларів
22:28
На зустрічі G7 обговорювали гарантії безпеки для України – Зеленський
Усі новини...