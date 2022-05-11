Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине ожидается в четверг, 12 мая.

Источник: CNN

Детали: Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики.

Ожидается, что Гуманитарное бюро ООН и представители ЮНИСЕФ выступят в совете

Кроме того, Совбез также проведет заседание в среду днем по поводу недавнего испытания баллистической ракеты Северной Кореей.

Соединенные Штаты также выдвинут новую резолюцию по этому вопросу, но пока голосование в настоящее время не запланировано.