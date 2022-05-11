Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине
Среда, 11 мая 2022, 04:52
Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине ожидается в четверг, 12 мая.
Источник: CNN
Детали: Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики.
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Ожидается, что Гуманитарное бюро ООН и представители ЮНИСЕФ выступят в совете
Кроме того, Совбез также проведет заседание в среду днем по поводу недавнего испытания баллистической ракеты Северной Кореей.
Соединенные Штаты также выдвинут новую резолюцию по этому вопросу, но пока голосование в настоящее время не запланировано.
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