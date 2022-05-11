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Канада і Німеччина разом посилюватимуть економічну ізоляцію Росії

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 05:27
Трюдо і Шольц, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови домовилися разом працювати над посиленням економічної ізоляції Росії.

Джерело: Трюдо у Twitter, сайт уряду Канади

Пряма мова Трюдо: "Сьогодні (10 травня – ред.) у мене була продуктивна розмова з канцлером (Німеччини – ред.) Олафом Шольцом.

Ми високо оцінили мужність українського народу, підтвердили нашу рішучу підтримку Президента Володимира Зеленського та його уряду, а також обговорили глобальні наслідки війни, у тому числі для продовольчої та енергетичної безпеки".

Деталі: За підсумками розмови "лідери погодилися й надалі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України та подальшої економічної ізоляції Росії".

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Теми: НімеччинаФранція
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