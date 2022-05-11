Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада і Німеччина разом посилюватимуть економічну ізоляцію Росії

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 05:27
Канада і Німеччина разом посилюватимуть економічну ізоляцію Росії
Трюдо і Шольц, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови домовилися разом працювати над посиленням економічної ізоляції Росії.

Джерело: Трюдо у Twitter, сайт уряду Канади

Пряма мова Трюдо: "Сьогодні (10 травня – ред.) у мене була продуктивна розмова з канцлером (Німеччини – ред.) Олафом Шольцом.

Реклама:

Ми високо оцінили мужність українського народу, підтвердили нашу рішучу підтримку Президента Володимира Зеленського та його уряду, а також обговорили глобальні наслідки війни, у тому числі для продовольчої та енергетичної безпеки".

Деталі: За підсумками розмови "лідери погодилися й надалі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України та подальшої економічної ізоляції Росії".

Теми: НімеччинаФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Німеччина
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: