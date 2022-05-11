Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада и Германия будут вместе усиливать экономическую изоляцию России

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 05:27
Трюдо і Шольц, фото: Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над усилением экономической изоляции России.

Источник: Трюдо в Twitter, сайт правительства Канады

Прямая речь Трюдо: "Сегодня (10 мая – ред.) у меня был продуктивный разговор с канцлером (Германии – ред.) Олафом Шольцом.

Мы высоко оценили мужество украинского народа, подтвердили нашу решительную поддержку Президента Владимира Зеленского и его правительства, а также обсудили глобальные последствия войны, в том числе для продовольственной и энергетической безопасности".

Детали: По итогам разговора "лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции России".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияФранция
Главное сегодня

У Зеленского заявляют об улучшении ситуации на рынке топлива

Маск о блокировке интернета в Украине: Starlink дает отпор, Россия наращивает усилия

Ставленники Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Все новости...
Германия
В Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина
Украинские военные приехали в Германию овладевать новым оружием
Глава МИД Германии: мы выступаем за полноправное членство Украины в ЕС
Последние новости
16:21
Еще 6 пленных российских оккупантов получили 8-15 лет тюрьмы - СБУ
16:07
Заблокированная торговля: может ли Украина увеличить экспортные мощности. Экспертная дискуссия
16:07
відеоНа Прикарпатье полицейские задержали "вора в законе" из списка СНБО
16:04
Подоляк о "Херсонской области в составе РФ": Освободим Херсон, что бы ни придумывали оккупанты
16:01
Великобритания подписала гарантии безопасности со Швецией и Финляндией
16:01
Девочка, которую разлучили с мамой на "Азовстали", передали родственникам
16:00
Рост мирового ВВП в этом году не достигнет и половины показателя прошлого года – Morgan Stanley
15:50
У Зеленского заявляют об улучшении ситуации на рынке топлива
15:33
фотоПапа Франциск встретился с женами защитников Мариуполя
15:30
фотоГБР задержало полицейского в Харькове, который "сливал" оккупантам информацию о перемещении ВСУ
Все новости...