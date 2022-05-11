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Канада и Германия будут вместе усиливать экономическую изоляцию России

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 05:27
Канада и Германия будут вместе усиливать экономическую изоляцию России
Трюдо і Шольц, фото: Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над усилением экономической изоляции России.

Источник: Трюдо в Twitter, сайт правительства Канады

Прямая речь Трюдо: "Сегодня (10 мая – ред.) у меня был продуктивный разговор с канцлером (Германии – ред.) Олафом Шольцом.

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Мы высоко оценили мужество украинского народа, подтвердили нашу решительную поддержку Президента Владимира Зеленского и его правительства, а также обсудили глобальные последствия войны, в том числе для продовольственной и энергетической безопасности".

Детали: По итогам разговора "лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции России".

Темы: ГерманияФранция
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