Канада и Германия будут вместе усиливать экономическую изоляцию России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над усилением экономической изоляции России.

Источник: Трюдо в Twitter, сайт правительства Канады

Прямая речь Трюдо: "Сегодня (10 мая – ред.) у меня был продуктивный разговор с канцлером (Германии – ред.) Олафом Шольцом.

Мы высоко оценили мужество украинского народа, подтвердили нашу решительную поддержку Президента Владимира Зеленского и его правительства, а также обсудили глобальные последствия войны, в том числе для продовольственной и энергетической безопасности".

Детали: По итогам разговора "лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции России".