Армія РФ намагається закріпитися на Криворізькому напрямку – зведення Генштабу

На 77-му добу війни російська армія веде найбільш активні бойові дії на Слобожанському та Донецькому напрямках, намагається закріпитися на Криворізькому напрямку, а в Придністров’ї зберігає повну боєготовність своїх підрозділів.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 11 травня

Дослівно: "Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін".

Деталі: На Слобожанському напрямку армія РФ діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків.

ВІДЕО ДНЯ

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження ЗСУ у визначеному районі.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

В місті Маріуполь армія РФ блокує українські підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Наносить ракетно-бомбові удари.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи Росії намагаються покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку російські війська продовжують обстрілювати позиції захисників і захисниць України.

Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів Збройних сил України із застосуванням артилерії.

З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій у районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

Противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури.

Постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій.

Дослівно: "За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотири БпЛА типу "Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних Сил України було знищено один вертоліт Мі-24.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника".