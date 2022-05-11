Армия РФ пытается закрепиться на Криворожском направлении – сводка Генштаба

На 77 сутки войны российская армия ведет наиболее активные боевые действия на Слобожанском и Донецком направлениях, пытается закрепиться на Криворожском направлении, а в Приднестровье сохраняет полную боеготовность своих подразделений.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 11 мая

Дословно: "Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений".

Детали: На Слобожанском направлении армия РФ действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск в направлении государственной границы Украины, осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков.

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На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения ВСУ в определенном районе.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В городе Мариуполь армия РФ блокирует украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производит штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения России пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении российские войска продолжают обстреливать позиции защитников и защитниц Украины.

Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Криворожском направлении производил обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины с применением артиллерии.

В целях закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны Украины, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Постоянные обстрелы российскими войсками не позволяют провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых из зоны боевых действий.

Дословно: "За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены четыре БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отражены 12 атак врага, уничтожены 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника".