ЄС розробляє план компенсації Угорщині за згоду заборонити нафту з Росії - ЗМІ

Офіційні особи ЄС розглядають можливість надання Угорщині фінансової компенсації у спробі переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримати санкції щодо російської нафти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на трьох представників ЄС.

Єврокомісія сподівається використати платіжні механізми у новій енергетичній стратегії під назвою REPowerEU, про яку буде оголошено 18 травня і в якій мають бути кошти для країн ЄС, включаючи Угорщину. Стратегія REPowerEU спрямована на поетапну відмову блоку від російських копалин палива задовго до 2030 року.

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Один із чиновників назвав час і гроші "сполученими судинами".

"Чим більше ми зможемо допомогти Угорщині з REPowerEU, тим швидше вони зможуть відмовитися від російської нафти", - сказав високопосадовець ЄС.

Неясно, чи вдасться досягти угоди з Угорщиною до того, як посли ЄС знову зустрінуться в середу вранці, заявили кілька дипломатів та офіційних осіб. Спочатку метою було ухвалення шостого пакету санкцій блоку у понеділок.

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За словами чиновника, дискусія про енергетику відокремлена від суперечки між Комісією та Будапештом щодо скорочення фінансування Угорщини за підрив стандартів верховенства закону у блоці. За словами іншого високопоставленого представника ЄС, жодна зі сторін не намагалася змішувати ці питання.

Заручитися підтримкою Угорщини плану щодо блокування всього імпорту сирого та очищеного палива ЄС із Росії необхідно для досягнення політичної мети — сильної та єдиної європейської опозиції діям Путіна.

Але Орбан досі блокував загальноєвропейські санкції проти російської нафти з того часу, як їх було запропоновано 4 травня, стверджуючи, що припинення імпорту буде рівносильним скиданням "ядерної бомби" на економіку Угорщини.

Переговори між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Орбаном у понеділок завершилися безрезультатно, а наступна відеоконференція, запланована на вівторок, була скасована.

Останній план санкцій ЄС, поширений у неділю, передбачав надання Угорщині та Словаччині, які значною мірою залежать від російської нафти, термін до кінця 2024 року для дотримання заборони на нафту. Це на два роки більше, ніж у решти ЄС. Чехія матиме термін до кінця червня 2024 року.

Але Угорщина вказала, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти. Чиновники заявили, що щоб не розтягувати терміни, може бути розглянута форма фінансової компенсації.