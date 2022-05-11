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ЕС разрабатывает план компенсации Венгрии за согласие запретить нефть из России - СМИ

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 07:48

Официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана поддержать санкциями в отношении российской нефти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на трех представителей ЕС.

Еврокомиссия надеется использовать платежные механизмы в своем предстоящем объявлении энергетической стратегии под названием REPowerEU, о которой будет объявлено 18 мая и в котором должны быть средства для стран ЕС, включая Венгрию. Стратегия REPowerEU направлена ​​на поэтапный отказ блока от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 года.

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Один из чиновников назвал время и деньги "сообщающимися сосудами".

"Чем больше мы сможем помочь Венгрии с REPowerEU, тем быстрее они смогут отказаться от российской нефти", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Неясно, удастся ли достичь соглашения с Венгрией до того, как послы ЕС снова встретятся в среду утром, заявили несколько дипломатов и официальных лиц. Первоначально целью было принятие шестого пакета санкций блока в понедельник.

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По словам чиновника, дискуссия об энергетике отделена от спора между Комиссией и Будапештом о сокращении финансирования Венгрии за подрыв стандартов верховенства закона в блоке. По словам другого высокопоставленного представителя ЕС, ни одна из сторон не пыталась смешивать эти вопросы.

Заручиться поддержкой Венгрии плана по блокированию всего импорта сырого и очищенного топлива ЕС из России необходимо для достижения политической цели — сильной и единой европейской оппозиции действиям Путина.

Но Орбан до сих пор блокировал общеевропейские санкции против российской нефти с тех пор, как они были предложены 4 мая, утверждая, что прекращение импорта будет равносильно сбросу "ядерной бомбы" на экономику Венгрии.

Переговоры между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Орбаном в понедельник завершились безрезультатно, а последующая видеоконференция, запланированная на вторник, была отменена.

Самый последний план санкций ЕС, распространенный в воскресенье, предусматривал предоставление Венгрии и Словакии, которые в значительной степени зависят от российской нефти, срок до конца 2024 года для соблюдения запрета на нефть. Это на два года больше, чем в остальной части ЕС. У Чехии будет срок до конца июня 2024 года.

Но Венгрия указала, что ей нужно еще больше времени, чтобы уменьшить свою зависимость от российской нефти. Чиновники заявили, что, чтобы не растягивать сроки, также может быть рассмотрена форма финансовой компенсации.

Темы: ВенгрияЕСРосcиягаз
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