Луганщина: в Гірському росіяни обстріляли школу-інтернат

На Луганщині за минулу добу росіяни 15 разів відкривали вогонь по житлових кварталах, зокрема обстріляли обласну школу-інтернат в Гірському.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Росіяни відкрили вогонь по Гірському. Є потрапляння в будівлю обласної спеціальної школи, де навчались діти з особливими потребами.

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Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був - "завдяки" росіянам. На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали".

Деталі: Протягом 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житловим кварталам та інфраструктурі області.

Так, у Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилось без блакитного палива. Другу добу немає й світла.

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У Врубівці загарбники пошкодили шість житлових будинків, а також будинок культури.

У Рубіжному – три багатоповерхівки, у Лисичанську – дві. У Сєвєродонецьку – будівлю готелю та багатоповерхівку.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни безуспішно спробували встановити контроль над Рубіжним.

Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового.