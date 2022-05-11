Луганщина: в Гірському росіяни обстріляли школу-інтернат
На Луганщині за минулу добу росіяни 15 разів відкривали вогонь по житлових кварталах, зокрема обстріляли обласну школу-інтернат в Гірському.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Пряма мова: "Росіяни відкрили вогонь по Гірському. Є потрапляння в будівлю обласної спеціальної школи, де навчались діти з особливими потребами.
Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був - "завдяки" росіянам. На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали".
Деталі: Протягом 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житловим кварталам та інфраструктурі області.
Так, у Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилось без блакитного палива. Другу добу немає й світла.
У Врубівці загарбники пошкодили шість житлових будинків, а також будинок культури.
У Рубіжному – три багатоповерхівки, у Лисичанську – дві. У Сєвєродонецьку – будівлю готелю та багатоповерхівку.
На Сєвєродонецькому напрямку росіяни безуспішно спробували встановити контроль над Рубіжним.
Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового.