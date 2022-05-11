Луганщина: в Горном россияне обстреляли школу-интернат

В Луганской области за минувшие сутки россияне 15 раз открывали огонь по жилым кварталам, в частности обстреляли областную школу-интернат в Горном.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Россияне открыли огонь по Горному. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями.

Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Был – "благодаря" россиянам. К счастью, питомцев школы мы заранее эвакуировали".

Детали: В течение 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

Так, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод – город остался без голубого топлива. Вторые сутки нет и света.

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