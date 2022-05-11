Луганщина: в Горном россияне обстреляли школу-интернат
В Луганской области за минувшие сутки россияне 15 раз открывали огонь по жилым кварталам, в частности обстреляли областную школу-интернат в Горном.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Прямая речь: "Россияне открыли огонь по Горному. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями.
Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Был – "благодаря" россиянам. К счастью, питомцев школы мы заранее эвакуировали".
Детали: В течение 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.
Так, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод – город остался без голубого топлива. Вторые сутки нет и света.
Во Врубовке захватчики повредили шесть жилых домов, а также здание культуры.
В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание отеля и многоэтажка.
На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным.
Враг совершал безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового.