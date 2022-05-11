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Луганщина: в Горном россияне обстреляли школу-интернат

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 07:58
обстрелянное здание в Луганской области, фото: tg Гайдая

В Луганской области за минувшие сутки россияне 15 раз открывали огонь по жилым кварталам, в частности обстреляли областную школу-интернат в Горном.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Россияне открыли огонь по Горному. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями.

Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Был – "благодаря" россиянам. К счастью, питомцев школы мы заранее эвакуировали".

Детали: В течение 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

Так, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод – город остался без голубого топлива. Вторые сутки нет и света.

Во Врубовке захватчики повредили шесть жилых домов, а также здание культуры.

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В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание отеля и многоэтажка.

На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным.

Враг совершал безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового.

Темы: Луганская областьвойна
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