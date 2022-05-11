Окупанти втратили майже 1200 танків та 160 гелікоптерів – Генштаб

Російські окупанти у війні проти України вже втратили 1187 танків, 2856 броньованих машин та 160 гелікоптерів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 26350 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1187 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,

артилерійських систем – 528 (+9) од,

РСЗВ - 185 (+0) од,

засобів ППО - 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 160 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),

крилатих ракет - 94 (+0),

кораблів/катерів - 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,

спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Дані уточнюються.