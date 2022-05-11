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Окупанти втратили майже 1200 танків та 160 гелікоптерів – Генштаб

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 09:22
Окупанти втратили майже 1200 танків та 160 гелікоптерів – Генштаб
фото УП

Російські окупанти у війні проти України вже втратили 1187 танків, 2856 броньованих машин та 160 гелікоптерів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05  орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 26350 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1187 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,
  • артилерійських систем – 528 (+9) од,
  • РСЗВ - 185 (+0) од,
  • засобів ППО - 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 160 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
  • крилатих ракет - 94 (+0),
  • кораблів/катерів - 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
  • спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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