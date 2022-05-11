Оккупанты потеряли почти 1200 танков и 160 вертолетов – Генштаб
Среда, 11 мая 2022, 09:22
Российские оккупанты в войне против Украины уже потеряли 1187 танков, 2856 бронированных машин и 160 вертолетов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 26350 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1187 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 528 (+9) ед,
- РСЗО - 185 (+0) ед,
- средств ПВО – 87 (+0) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 160 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
- крылатых ракет – 94 (+0),
- кораблей/катеров - 12 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,
- специальной техники – 41 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Данные уточняются.