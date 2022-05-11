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Оккупанты потеряли почти 1200 танков и 160 вертолетов – Генштаб

Роман ПетренкоСреда, 11 мая 2022, 09:22
Оккупанты потеряли почти 1200 танков и 160 вертолетов – Генштаб
фото УП

Российские оккупанты в войне против Украины уже потеряли 1187 танков, 2856 бронированных машин и 160 вертолетов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 26350 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1187 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 528 (+9) ед,
  • РСЗО - 185 (+0) ед,
  • средств ПВО – 87 (+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 160 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
  • крылатых ракет – 94 (+0),
  • кораблей/катеров - 12 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,
  • специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Данные уточняются.

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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