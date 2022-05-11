Ніч в областях: на Ізюмському напрямку окупанти готують наступ, гатили по Херсонщині і Донбасу

Російські військові робили спроби наступу на Ізюмському напрямку, а також неодноразово намагались прорватись в районі с. Новомихайлівка у Донецькій області, але успіху не мали, окупанти минулої доби наносили удари на сході та півдні України.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 11 травня

На Чернігівщині ніч минула спокійно. Увечері 10 травня та вранці 11 травня росіяни обстріляли територію Городнянського району. Попередньо жертв немає. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Реклама:

На Дніпропетровщині була нічна тривога. Ворог стріляв на межі з Херсонщиною, поціливши по полях у Зеленодольській та Широківській громадах. Нікого і нічого не зачепило. На ранок спокійно.

Харківська область. У Харкові нічних обстрілів по місту не зафіксували. Протягом доби збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району, у результаті чого 6 людей отримали поранення. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі одна людина загинула.

На Ізюмському напрямку окупанти готують нові спроби наступу, але українські військові надійно тримають позиції.

ВІДЕО ДНЯ

На Луганщині ворог наносив ракетно-бомбові удари по усіх містах області протягом доби. Два обстріли було вночі. Пошкоджена обласна школа-інтернат для дітей з особливими потребами у Гірському. Заклад був із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Дітей та персонал заздалегідь евакуювали. У Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилось без світла, води та газу.

У Донецькій області в районі с. Новомихайлівка були неодноразові спроби ворога здійснити прорив, але без результатів. Вночі в районі Світлодарська окупанти застосували фосфорні боєприпаси. З прифронтової зони продовжується евакуація людей. Комбінат "Азовсталь" у Маріуполі тримається попри постійні обстріли, бомбардування і штурми.

На Херсонщині протягом минулого дня та ночі було чутно багато вибухів. Найважча ситуація залишається у населених пунктах, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. На території області є загоряння лісів, але окупанти не пропускають нікого на гасіння пожеж. Десятки сіл та селищ залишаються без світла і води. В’їзду та виїзду звідти росіяни не дають.

У Миколаївській області ніч минула відносно спокійно. Вдень 10 травня були обстріли в Березнегуватській і Снігурівській громадах, а також сіл Новоруське (згоріло 2 житлових будинки) та Зоря Шевченківської ОТГ. В акваторії м. Очаків був приліт в цивільну баржу на території, постраждалих немає. Також росіяни завдали удару по околицях Миколаєва, руйнувань та постраждалих не зафіксовано, горіла трава.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Полтавській та Київській областях.