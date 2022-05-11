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Ночь в областях: на Изюмском направлении оккупанты готовят наступление, били по Херсонщине и Донбассу

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 09:24
Ночь в областях: на Изюмском направлении оккупанты готовят наступление, били по Херсонщине и Донбассу
Фото иллюстративное. Результаты российских обстрелов в Харьковской области. Фото из Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Российские военные предпринимали попытки наступления на Изюмском направлении, а также неоднократно пытались прорваться в районе с. Новомихайловка в Донецкой области, но успеха не имели, оккупанты наносили удары на востоке и юге Украины.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 11 мая

На Черниговщине ночь прошла спокойно. Вечером 10 мая и утром 11 мая россияне обстреляли территорию Городнянского района. Предварительно жертв нет. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

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В Днепропетровской области была ночная тревога. Враг стрелял на границе с Херсонской областью, попав по полям в Зеленодольской и Широковской общинах. Никого и ничего не задело. Утром спокойно.

Харьковская область. В Харькове ночные обстрелы по городу не зафиксированы. В течение суток увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района, в результате чего 6 человек получили ранения. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе один человек погиб.

На Изюмском направлении оккупанты готовят новые попытки наступления, но украинские военные надежно удерживают позиции.

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В Луганской области враг наносил ракетно-бомбовые удары по всем городам области в течение суток. Два обстрела было ночью. Повреждена областная школа-интернат для детей с особыми потребностями в Горском. Заведение было с современным ремонтом и новым оборудованием. Детей и персонал заранее эвакуировали. В Северодонецке поврежден магистральный газопровод – город остался без света, воды и газа.

В Донецкой области в районе с. Новомихайловка враг предпринимал неоднократные попытки прорыва, но безрезультатно. Ночью в районе Светлодарска оккупанты применили фосфорные боеприпасы. Из прифронтовой зоны продолжается эвакуация людей. Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе держится, несмотря на постоянные обстрелы, бомбардировки и штурмы.

На Херсонщине в течение прошедшего дня и ночи было слышно много взрывов. Самая тяжелая ситуация остается в населенных пунктах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. На территории области есть возгорания лесов, но оккупанты не пропускают никого на тушение пожаров. Десятки сел и поселков остаются без света и воды. Въезд и выезд оттуда россияне не дают.

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно. Днем 10 мая были обстрелы в Березнеговатской и Снегиревской общинах, а также сел Новорусское (сгорело 2 жилых дома) и Заря Шевченковской ОТО. В акватории г. Очаков был прилет в гражданскую баржу на территории, пострадавших нет. Также россияне нанесли удар по окрестностям Николаева, разрушения и пострадавшие не зафиксированы, горела трава.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Киевской областях.

Темы: Украинавойна
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