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ППО збила ракету біля Запоріжжя, її уламки зруйнували об’єкт

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 09:52

Над Запоріжжям сили протиповітряної оборони збили ракету, але від її уламків інфраструктурний об’єкт зазнав важких руйнувань, повідомили в військовій адміністрації.

Джерело: Запорізька ОВА у Telegram

Дослівно: "11 травня вранці ворог поцілив у Запоріжжя.

Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області.

Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань".

Деталі: За попередньою інформацією постраждалих немає.

Теми: Запорізька областьобстрілвійнаРосія
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