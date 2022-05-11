ППО збила ракету біля Запоріжжя, її уламки зруйнували об’єкт
Середа, 11 травня 2022, 09:52
Над Запоріжжям сили протиповітряної оборони збили ракету, але від її уламків інфраструктурний об’єкт зазнав важких руйнувань, повідомили в військовій адміністрації.
Джерело: Запорізька ОВА у Telegram
Дослівно: "11 травня вранці ворог поцілив у Запоріжжя.
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Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області.
Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань".
Деталі: За попередньою інформацією постраждалих немає.
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