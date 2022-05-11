ППО збила ракету біля Запоріжжя, її уламки зруйнували об’єкт

Над Запоріжжям сили протиповітряної оборони збили ракету, але від її уламків інфраструктурний об’єкт зазнав важких руйнувань, повідомили в військовій адміністрації.

Джерело: Запорізька ОВА у Telegram

Дослівно: "11 травня вранці ворог поцілив у Запоріжжя.

Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області.

Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань".

Деталі: За попередньою інформацією постраждалих немає.