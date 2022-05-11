ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект
Среда, 11 мая 2022, 09:52
Над Запорожьем силы противовоздушной обороны сбили ракету, но от ее обломков инфраструктурный объект получил тяжелые разрушения, сообщили в военной администрации.
Источник: Запорожская ОВА в Telegram
Дословно: "11 мая утром враг попал в Запорожье.
Удачно отработало наше ПВО Сил обороны Запорожской области.
Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения".
Детали: По предварительной информации, пострадавших нет.