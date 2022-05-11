ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Над Запорожьем силы противовоздушной обороны сбили ракету, но от ее обломков инфраструктурный объект получил тяжелые разрушения, сообщили в военной администрации.

Источник: Запорожская ОВА в Telegram

Дословно: "11 мая утром враг попал в Запорожье.

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Удачно отработало наше ПВО Сил обороны Запорожской области.

Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения".

Детали: По предварительной информации, пострадавших нет.