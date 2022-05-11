СБУ оприлюднила розмову окупанта: росіянка закликає катувати українських дітей

Служба безпеки України публікує докази, що дехто з "мирних мешканців" Росії закликає своїх солдатів вбивати та катувати українських дітей.

Джерело: чергова розмова окупанта, перехоплена СБУ

Деталі: Повідомляється, що це шокуюче перехоплення спецслужбі вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють українських громадян.

Дослівно: "Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування "Дня победы". Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – каже рашистка.

Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти…

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Очевидно одне: "руZZкій мір" – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався. Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину".