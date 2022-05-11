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СБУ обнародовала разговор оккупанта: россиянка призывает пытать украинских детей

Валентина РоманенкоСреда, 11 мая 2022, 10:29
СБУ обнародовала разговор оккупанта: россиянка призывает пытать украинских детей

Служба безопасности Украины публикует доказательства, что некоторые из "мирных жителей" России призывают своих солдат убивать и истязать украинских детей.

Источник: очередной разговор оккупанта, перехваченный СБУ

Детали: Сообщается, что этот шокирующий перехват спецслужбе удалось совершить под Харьковом, где вражеский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из РФ. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют украинских граждан.

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Дословно: "Это существо женского пола возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию "Дня победы". Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками:

Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорит рашистка.

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Даже самого оккупанта шокировали эти слова, и он не знал, что ответить…

Очевидно одно: "руZZкий мир" – это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он не прикрывался. Поэтому мы должны защитить от него свою Родину".

Темы: СБУвойна
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