У Росії заявили про затримання "терориста" із наклейками "Азова"
Середа, 11 травня 2022, 10:49
ФСБ стверджує, що затримала прихильника "Правого сектора" у Калінінграді, який нібито готував теракт на 9 травня.
Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: Затриманий нібито готував теракт проти військовослужбовців перед 9 травня
За даними ФСБ, після теракту чоловік планував виїхати воювати в Україну.
Під час затримання оперативники кажуть, що нібито знайшли пакет "з чимось схожим на саморобний вибуховий пристрій", а також показують наклейки "Правого сектора" та "Азова".