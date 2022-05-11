Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії заявили про затримання "терориста" із наклейками "Азова"

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 10:49
скріншот

ФСБ стверджує, що затримала прихильника "Правого сектора" у Калінінграді, який нібито готував теракт на 9 травня.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Затриманий нібито готував теракт проти військовослужбовців перед 9 травня

За даними ФСБ, після теракту чоловік планував виїхати воювати в Україну.

Під час затримання оперативники кажуть, що нібито знайшли пакет "з чимось схожим на саморобний вибуховий пристрій", а також показують наклейки "Правого сектора" та "Азова".

Теми: РосіяпропагандаФСБвійна
Головне сьогодні

Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – зведення Генштабу

Україні потрібно від 500 до 600 млрд євро на реконструкцію - Єврокомісія

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

У Нацгвардії назвали втрати за час війни

У Зеленського заявляють про покращення ситуації з бензином

Усі новини...
Росія
ППО збили ракету біля Запоріжжя, її уламки зруйнували об’єкт
Окупанти втратили майже 1200 танків та 160 гелікоптерів – Генштаб
Росія намагається зміцнити свої позиції на острові Зміїний – розвідка Британії
Останні новини
20:27
Історія війни і полону одного російського окупанта - відео
20:26
Прем’єр Італії: США і Росія мають говорити для завершення війни
20:24
Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський
20:20
Російська нафта за 10 доларів. Як це можливо?
20:13
Уламок пройшов крізь увесь мозок: як лікарі врятували життя 9-річній Софійці
20:11
Одещина: окупанти вдарили ракетою, обійшлося без жертв
20:01
Найбільша у світі мережа торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме камінням з РФ
19:44
Використання росіянами надзвукових ракет не зіграло вагомої ролі – Пентагон
19:44
США закликали Росію розблокувати українські порти задля експорту продовольства
19:30
Атаки окупантів на нафтобази завдали Україні $230 мільйонів збитків
Усі новини...