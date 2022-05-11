У Росії заявили про затримання "терориста" із наклейками "Азова"

ФСБ стверджує, що затримала прихильника "Правого сектора" у Калінінграді, який нібито готував теракт на 9 травня.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Затриманий нібито готував теракт проти військовослужбовців перед 9 травня

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За даними ФСБ, після теракту чоловік планував виїхати воювати в Україну.

Під час затримання оперативники кажуть, що нібито знайшли пакет "з чимось схожим на саморобний вибуховий пристрій", а також показують наклейки "Правого сектора" та "Азова".