В России заявили о задержании "террориста" с наклейками "Азова"
Среда, 11 мая 2022, 10:49
ФСБ утверждает, что задержала сторонника "Правого сектора" в Калининграде, который якобы готовил теракт на 9 мая.
Источник: кремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Задержанный, якобы, готовил теракт против военнослужащих перед 9 мая
По данным ФСБ после теракта мужчина планировал уехать воевать в Украину.
Во время задержания оперативники говорят, что якобы нашли пакет "с чем-то похожим на самодельное взрывное устройство", а также показывают наклейки "Правого сектора" и "Азова".