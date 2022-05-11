В России заявили о задержании "террориста" с наклейками "Азова"

ФСБ утверждает, что задержала сторонника "Правого сектора" в Калининграде, который якобы готовил теракт на 9 мая.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Задержанный, якобы, готовил теракт против военнослужащих перед 9 мая

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По данным ФСБ после теракта мужчина планировал уехать воевать в Украину.

Во время задержания оперативники говорят, что якобы нашли пакет "с чем-то похожим на самодельное взрывное устройство", а также показывают наклейки "Правого сектора" и "Азова".