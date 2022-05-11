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Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 10:57

Рада Безпеки ООН 12 травня проведе відкрите засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Засідання відбудеться на прохання Франції та Мексики. Очікується, що Гуманітарне управління ООН та офіційні особи ЮНІСЕФ проінформують Раду безпеки про ситуацію в Україні.

Голосування за підсумками засідання не заплановане.

Раніше повідомлялося, що Рада ООН з прав людини 12 травня проведе спеціальне засідання, присвячене погіршенню ситуації з правами людини в Україні в результаті російської агресії.

Нагадаємо, 6 травня Рада Безпеки ООН висловила "глибоке занепокоєння" щодо війни в Україні, схваливши першу заяву за увесь час з початку військового вторгнення РФ проти України.

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Теми: ООНУкраїнавійна
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