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Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 10:57

Совет Безопасности ООН 12 мая проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Заседание состоится по просьбе Франции и Мексики. Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ проинформируют Совбез о ситуации в Украине.

Голосование по итогам заседания не запланировано.

Ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека 12 мая проведет специальное заседание, посвященное ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии.

Напомним, 6 мая Совет Безопасности ООН выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу войны в Украине, одобрив первое заявление за все время с начала военного вторжения РФ против Украины.

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Темы: ООНУкраинавойна
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