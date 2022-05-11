Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине
Среда, 11 мая 2022, 10:57
Совет Безопасности ООН 12 мая проведет открытое заседание по гуманитарной ситуации в Украине.
Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".
Заседание состоится по просьбе Франции и Мексики. Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ проинформируют Совбез о ситуации в Украине.
Голосование по итогам заседания не запланировано.
Ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека 12 мая проведет специальное заседание, посвященное ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии.
Напомним, 6 мая Совет Безопасности ООН выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу войны в Украине, одобрив первое заявление за все время с начала военного вторжения РФ против Украины.
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