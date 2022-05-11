Обстріли Миколаївщини: 9 людей отримали поранення
Середа, 11 травня 2022, 12:28
За минулу добу у результаті обстрілів російськими окупантами Миколаївської області дев’ять людей отримали поранення.
Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram
Пряма мова Замазєєвої: "За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає".
Деталі: Замазєєва зазначила, що усіх постраждалих доставили у медичні заклади, вони отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на ранок 11 травня у миколаївських лікарнях перебуває 159 громадян, які постраждали від атак окупантів на область.
Передісторія:
- Внаслідок обстрілу російських окупаційних військ 9 травня у Миколаївській області загинув чоловік.