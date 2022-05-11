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Обстріли Миколаївщини: 9 людей отримали поранення

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 12:28
Пошкоджений у результаті російських обстрілів будинок. Фото ДСНС з Telegram Замазєєвої

За минулу добу у результаті обстрілів російськими окупантами Миколаївської області дев’ять людей отримали поранення.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає".

Деталі: Замазєєва зазначила, що усіх постраждалих доставили у медичні заклади, вони отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 11 травня у миколаївських лікарнях перебуває 159 громадян, які постраждали від атак окупантів на область.

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Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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