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Обстрелы Николаевской области: 9 человек получили ранения

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 12:28
Обстрелы Николаевской области: 9 человек получили ранения
Поврежденный в результате российских обстрелов дом. Фото ГСЧС из Telegram Замазеевой

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими оккупантами Николаевской области девять человек получили ранения.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет".

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Детали: Замазеева отметила, что всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, они получают необходимую помощь.

В общем по состоянию на утро 11 мая в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов по области.

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Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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