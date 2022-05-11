Болгарія домовилася про поставки газу із США за цінами нижчими, ніж у "Газпрому"

Болгарія домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня після того, як російський "Газпром" припинив постачання газу.

Про це було оголошено після зустрічі прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та віцепрезидентки США Камали Гарріс у Вашингтоні, пише "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Реальні постачання зрідженого природного газу до Болгарії за цінами нижчими, ніж у "Газпрому", узгоджені станом на червень", — йдеться у повідомленні уряду.

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27 квітня "Газпром" припинив постачання газу до Болгарії та Польщі за відмову платити в рублях. Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, у тому числі понад 90% надходило з Росії.

Болгарія активізувала переговори з Азербайджаном про збільшення постачання газу і сподівається домовитися про угоди щодо ЗПГ через термінали у Греції та Туреччині.

Нагадаємо, Болгарія пригрозила не підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо для неї не зроблять виняток у запропонованій забороні на покупку російської нафти.

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Болгарія хоче дворічного відтермінування, перш ніж приєднатися до ЄС та заборонити імпорт російської нафти.

За словами болгарської влади, незважаючи на прохання про виключення із загального нафтового ембарго, країні не було запропоновано жодних поступок, і офіційної відповіді від Єврокомісії немає.