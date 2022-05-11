Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія домовилася про поставки газу із США за цінами нижчими, ніж у "Газпрому"

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 14:17

Болгарія домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня після того, як російський "Газпром" припинив постачання газу.

Про це було оголошено після зустрічі прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та віцепрезидентки США Камали Гарріс у Вашингтоні, пише "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Реальні постачання зрідженого природного газу до Болгарії за цінами нижчими, ніж у "Газпрому", узгоджені станом на червень", — йдеться у повідомленні уряду.

27 квітня "Газпром" припинив постачання газу до Болгарії та Польщі за відмову платити в рублях. Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, у тому числі понад 90% надходило з Росії.

Болгарія активізувала переговори з Азербайджаном про збільшення постачання газу і сподівається домовитися про угоди щодо ЗПГ через термінали у Греції та Туреччині.

Нагадаємо, Болгарія пригрозила не підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо для неї не зроблять виняток у запропонованій забороні на покупку російської нафти.

Болгарія хоче дворічного відтермінування, перш ніж приєднатися до ЄС та заборонити імпорт російської нафти.

ВІДЕО ДНЯ

За словами болгарської влади, незважаючи на прохання про виключення із загального нафтового ембарго, країні не було запропоновано жодних поступок, і офіційної відповіді від Єврокомісії немає.

Теми: БолгаріягазСША
Головне сьогодні

Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео

Через санкції РФ використовує чіпи з холодильників у військовій техніці - міністр США

Ворог щільно штурмує Донецький напрямок – зведення Генштабу

В КНДР оголосили про перший випадок COVID-19

"Азовсталь": Командир морпіхів звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації

"Ви самі підштовхнули": президент Фінляндії пояснив Кремлю, чому країна хоче в НАТО

Усі новини...
Болгарія
Більшість болгар бояться, що РФ нападе на їхню країну
Болгарія, вимагаючи винятку, пригрозила заблокувати нафтові санкції ЄС
Болгарія проситиме ЄС про виключення з нафтового ембарго проти РФ
Останні новини
09:30
В Росії вибух у військовій частині, є загиблий
09:20
Як війна змінила наші звички та ритуали – записки Краснящих
09:09
Регіони: РФ дістала відкоша на Ізюмському напрямку, обстріли на сході та півдні
09:03
Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини - британська розвідка
08:48
фото Луганщина: Окупанти стріляли 26 разів і пошкодили 24 будинки
08:40
Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео
08:11
Росіяни накрили Зеленодольську громаду з "Ураганів": є загиблий
08:11
Фінляндія у четвер офіційно оголосить про намір вступити до НАТО - ЗМІ
08:11
Після війни ми маємо бути інтелектуально спроможними – Островська-Люта
08:00
У Європарламенті пропонують включити ексканцлера Шрьодера до санкційного списку ЄС
Усі новини...