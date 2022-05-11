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Болгария договорилась о поставках газа из США по ценам ниже, чем у "Газпрома"

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 14:17

Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США с июня после того, как российский "Газпром" прекратил поставки.

Об этом было объявлено после встречи премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Реальные поставки сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже, чем у "Газпрома", согласованы по состоянию на июнь", - говорится в сообщении правительства.

27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях. Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, из которых более 90% поступало из России.

Болгария активизировала переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа и надеется договориться о соглашениях по СПГ через терминалы в Греции и Турции.

Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не сделают исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.

Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к ЕС и запретить импорт российской нефти.

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По словам болгарских властей, несмотря на просьбу об исключении из общего нефтяного эмбарго, стране не было предложено никаких уступок, и официального ответа от Еврокомиссии нет.

Темы: БолгариягазСША
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