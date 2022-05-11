Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трьох працівників ЗАЕС звільнили: йшли у "Безсмертному полку" окупантів

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 14:38
Трьох працівників ЗАЕС звільнили: йшли у Безсмертному полку окупантів
Техніка російських окупантів біля ЗАЕС. Фото gettyimages.com

НАЕК "Енергоатом" звільнив трьох працівників Запорізької АЕС, які брали участь у влаштованій окупантами акції "Безсмертний полк".

Джерело: "Енергоатом" у Telegram

Дослівно "Енергоатом": "Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції "Безсмертний полк" звільнено. Відповідні накази підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін".

Реклама:

Деталі: Мова йде про Галину Кісельову – лікарку профілакторію Запорізької АЕС, Юрія Власова – працівника того ж профілакторію та Владислава Лаврика – начальника відділу комерційного обліку.

У компанії підкреслили, що "з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни", тому "передусім через повагу до наших предків і пам’ять про них "Енергоатом" вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців".

"Енергоатом" наголосив, що ЗАЕС – це Україна, і любителям "руського миру" там  не місце.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьЕнергоатомвійнаЗАЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Запорізька область
ЗСУ виснажили росіян у районі Роботиного для прориву 1-ї лінії оборони – розвідка Естонії
СБУ затримала снайпера, який мав убити командування ЗСУ у Запорізькій області 9 травня
Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: