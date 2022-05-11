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Трьох працівників ЗАЕС звільнили: йшли у "Безсмертному полку" окупантів

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 14:38
Техніка російських окупантів біля ЗАЕС. Фото gettyimages.com

НАЕК "Енергоатом" звільнив трьох працівників Запорізької АЕС, які брали участь у влаштованій окупантами акції "Безсмертний полк".

Джерело: "Енергоатом" у Telegram

Дослівно "Енергоатом": "Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції "Безсмертний полк" звільнено. Відповідні накази підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін".

Деталі: Мова йде про Галину Кісельову – лікарку профілакторію Запорізької АЕС, Юрія Власова – працівника того ж профілакторію та Владислава Лаврика – начальника відділу комерційного обліку.

У компанії підкреслили, що "з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни", тому "передусім через повагу до наших предків і пам’ять про них "Енергоатом" вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців".

"Енергоатом" наголосив, що ЗАЕС – це Україна, і любителям "руського миру" там  не місце.

Теми: Запорізька областьЕнергоатомвійнаЗАЕС
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