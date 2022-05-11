Трое сотрудников ЗАЭС уволены: шли в "Бессмертном полку" оккупантов

НАЭК "Энергоатом" уволил трех работников Запорожской АЭС, участвовавших в организованной оккупантами акции "Бессмертный полк".

Источник: "Энергоатом" в Telegram

Дословно "Энергоатом": "Три уже бывших работника ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. С атомной станции участники устроенной оккупантами акции "Бессмертный полк" уволены. Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин".

Детали: Речь идет о Галине Киселёвой – враче профилактория Запорожской АЭС, Юрии Власове – работнике того же профилактория и Владиславе Лаврике – начальнике отдела коммерческого учета.

В компании подчеркнули, что "с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически боролся с нацизмом во время Второй мировой войны", поэтому "прежде всего из-за уважения к нашим предкам и памяти о них "Энергоатом" считает недопустимым любые общие мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев".

"Энергоатом" подчеркнул, что ЗАЭС – это Украина, и любителям "русского мира" там не место.