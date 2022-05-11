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Слідчі знайшли документи, що Росія хотіла захопити усю Україну

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 14:47
фото: ДБР

У Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи російських військових, які містять плани РФ щодо захоплення усієї території України.

Джерело: директор ДБР Олексій Сухачов, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Сухачова: "ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи".

Деталі: Слідчі оглянули понад 2 тисячі гектарів зруйнованого міста. Встановлені місця розташування бойових частин та позиції, з яких велися обстріли.

Вилучені документи та особисті речі російських військових.

ДБР виявило пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

Також встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти викрадення та катування громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

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Серед іншого проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

Теми: Сумська областьДБРРосіявійна
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