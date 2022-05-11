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Следователи нашли документы, что Россия хотела захватить всю территорию Украины

Роман ПетренкоСреда, 11 мая 2022, 14:47
фото: ГБР

В Тростянке Сумской области следователи Государственного бюро расследований обнаружили важные документы российских военных, которые содержат планы РФ по захвату всей территории Украины.

Источник: директор ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует прес-сслужба ведомства

Прямая речь Сухачева: "ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, четко дающие понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела".

Детали: Следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров разрушенного города. Установлены места расположения боевых частей и позиции, с которых велись обстрелы.

Изъяты документы и личные вещи русских военных.

ГБР обнаружило поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца.

Также установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано не менее 34 фактов похищения и пытки граждан. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови.

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Среди прочего проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двое детей.    

Темы: Сумская областьГБРРосcиявойна
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