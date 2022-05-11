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РФ викликала посла Польщі після інциденту з облитим "кров’ю" послом Росії

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 15:03
посол росії у варшаві сергєй андрєєв 9 травня. фото: getty images

МЗС Росії викликало польського посла Кшиштофа Краєвського після інциденту з російським послом у Варшаві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Повідомляється, що польський посол має прибути до російського відомства о 14.00 за центральноєвропейським часом.

Виклик польського посла є наслідком інциденту з послом Росії в Польщі. Посол Росії Сергєй Андрєєв хотів покласти квіти до Мавзолею радянських воїнів у Варшаві, оскільки 9 травня Росія святкувала День перемоги над нацистською Німеччиною. Демонстранти з українськими та польськими прапорами перешкоджали Андрєєву пройти до меморіалу радянським воїнам, виголошували антиросійські гасла та облили посла червоною речовиною.

Посол Польщі може почути черговий різкий протест росіян у Москві, які в понеділок, після інциденту з послом Росії в Польщі Сергієм Андрєєвим, вимагали від польської влади організувати церемонію покладання квітів перед Мавзолеєм радянських солдатів. Потім більшу частину дня тривала акція протесту кількох десятків людей – поляків та українців, які зупиняли бажаючих покласти там квіти. Вимоги росіян не були виконані.

Невідомо, чи наважаться росіяни зробити щось більше, ніж висловити протест – наприклад, на видворення кількох польських дипломатів чи навіть самого посла з Росії. Також важко сказати, скільки триватиме ця зустріч.

Востаннє посла Краєвського викликали до міністерства закордонних справ у Москві на початку квітня, коли Польща вислала 45 росіян з дипломатичними паспортами, які вважалися шпигунами.

ВІДЕО ДНЯ

З понеділка лунають заклики до висилки посла Андрєєва і послаблення дипломатичних відносин з Росією. За даними джерел в МЗС Польщі, кроків у цьому напрямку поки немає, але багато залежить від того, на які кроки підуть росіяни.

Теми: ПольщаРосіядипломатичні відносини9 травня
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