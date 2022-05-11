РФ вызвала посла Польши после инцидента с облитым "кровью" послом России

МИД России вызвал польского посла Кшиштофа Краевского после инцидента с российским посолом в Варшаве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Сообщается, что польский посол должен прибыть в российское ведомство в 14.00 по центральноевропейскому времени.

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Вызов польского посла является следствием инцидента с послом России в Польше. Посол России Сергей Андреев хотел возложить цветы в Мавзолей советских воинов в Варшаве, поскольку 9 мая Россия праздновала День победы над нацистской Германией. Демонстранты с украинскими и польскими флагами препятствовали Андрееву пройти к мемориалу советским воинам, провозглашали антироссийские лозунги и облили посла красным веществом.

Посол Польши может услышать очередной резкий протест россиян в Москве, которые в понедельник после инцидента с послом России в Польше Сергеем Андреевым требовали от польских властей организовать церемонию возложения цветов перед Мавзолеем советских солдат. Затем большую часть дня продолжалась акция протеста нескольких десятков людей – поляков и украинцев, которые останавливали желающих возложить там цветы. Требования россиян не были выполнены.

Неизвестно, решатся ли россияне сделать что-то большее, чем выразить протест – например, на выдворение нескольких польских дипломатов или даже самого посла из России. Также трудно сказать, сколько будет эта встреча.

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В последний раз посла Краевского вызвали в министерство иностранных дел в Москве в начале апреля, когда Польша выслала 45 россиян с дипломатическими паспортами, считавшимися шпионами.

С понедельника раздаются призывы к высылке посла Андреева и ослабление дипломатических отношений с Россией. По данным источников в МИД Польши, шагов в этом направлении пока нет, но многое зависит от того, на какие шаги пойдут россияне.