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Десантники вразили "Перуном" російський гелікоптер під Ізюмом

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 15:18
Десантники вразили Перуном російський гелікоптер під Ізюмом
ілюстративне фото ПЗРК "Перун" з сайту Армія Inform

Зенітники 95 окремої десантно-штурмової бригад збили на Харківщині російський гелікоптер Ка-52.

Джерело: військовий експерт Юрій Кочевенко у Twitter, пресцентр комендування ДШВ у Facebook

Пряма мова: "Щойно зенітниками 95ОДШБр в райні Ізюму, з ПЗРК "Перун", знищено ворожий вертоліт Ка-52".

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Деталі: УП отримала також підтвердження цієї інформації з військових джерел.

Пізніше пресцентр командування ДШВ офіційно підтвердив 16-тий збитий від початку повномасштабної війни РФ українськими десантниками ворожий гелікоптер.

Дослівно: "Сьогодні 11 травня на Харківщині підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Перун" був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52".

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Теми: війна
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