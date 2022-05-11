Десантники поразили "Перуном" российский вертолет под Изюмом
Среда, 11 мая 2022, 15:18
Зенитники 95 отдельной десантно-штурмовой бригад сбили на Харьковщине российский вертолет Ка-52.
Источник: военный эксперт Юрий Кочевенко в Twitter, пресс-центр командования ДШВ в Facebook
Прямая речь: "Только что зенитчиками 95ОДШБр в райне Изюма, из ПЗРК "Перун", уничтожен вражеский вертолет Ка-52".
Детали: УП получила также подтверждение этой информации из военных источников.
Позже пресс-центр командования ДШВ официально подтвердил 16-й сбитый с начала полномасштабной войны РФ украинскими десантниками вражеский вертолет.
Дословно: "Сегодня 11 мая в Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52".