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Пропаганда Кремля вигадала історію про введення іноземних миротворців в Україну

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 15:27

Пропагандисти режиму Володимира Путіна вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Російські пропагандистські канали поширили лист, який, нібито, надійшов від Збройних сил України на ім’я голови Державної прикордонної служби України, у якому нібито попереджається про перетин кордону групою польсько-литовських миротворців у 20-тих числах травня.

Прикордонники вказують, що в листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що  стосуються українського кордону. Не виключено, що текст змісту листа на українську мову перекладали за допомогою онлайн-перекладача.

 

Дослівно: "Заявляємо, що такий лист в Адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також, за наданою інформацією від Збройних сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства.

До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг. Але звідки це знати представникам відсталої країни-агресорки?

Появу в інформаційному просторі сфальшованого документа вважаємо черговою брудною провокацією російської пропаганди".

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Теми: війнапропагандаПрикордонна служба
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