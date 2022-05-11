Пропаганда Кремля придумала историю о введении иностранных миротворцев в Украину

Пропагандисты режима Владимира Путина придумали историю о введении в Украину польско-литовского контингента.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Российские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от Вооруженных сил Украины на имя председателя Государственной пограничной службы Украины, в котором якобы предупреждается о пересечении границы группой польско-литовских миротворцев в 20-х числах мая.

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Пограничники указывают, что в письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и касающихся украинской границы. Не исключено, что текст содержания письма на украинский язык переводили с помощью онлайн-переводчика.

Дословно: "Заявляем, что такое письмо в Администрацию Государственной пограничной службы не поступало. Также, по предоставленной информации от Вооруженных сил Украины, такое письмо не создавалось и не направлялось в пограничное ведомство.

К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот. Но откуда это знать представителям отсталой страны-агрессора?

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Появление в информационном пространстве сфальсифицированного документа считаем очередной грязной провокацией российской пропаганды".