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Британія підписала гарантії безпеки зі Швецією та Фінляндією

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 16:01

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії на тлі зростання загроз у регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Джонсон підписав декларацію з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, а у середу вдень він відправиться до Фінляндії, щоб підписати подібну декларацію безпеки з президентом Саулі Нііністьо.

У деклараціях передбачена зміна співробітництва у сфері оборони та безпеки між Великою Британією та кожною країною, посилення обміну розвідувальними даними, прискорення спільних військових тренувань, навчань і розгортань, а також посилення безпеки в усіх трьох країнах і Північній Європі.

Вони також дозволять Великій Британії співпрацювати з північними партнерами та їхніми збройними силами в усіх сферах, включаючи кіберпростір.

"Ми непохитні та однозначні у нашій підтримці як Швеції, так і Фінляндії, і підписання цих декларацій безпеки є символом вічної впевненості між нашими країнами", - заявив Джонсон.

"Це не короткостроковий союз, а довгострокове зобов’язання зміцнювати військові зв’язки та глобальну стабільність, а також зміцнювати оборону Європи для майбутніх поколінь", - наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Швеція та Фінляндія зараз розглядають питання подачі заявки на вступ до НАТО.

Очікується, що обидві країни ухвалять рішення цього місяця.

Теми: Велика БританіяШвеціяФінляндія
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