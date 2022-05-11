Великобритания подписала гарантии безопасности со Швецией и Финляндией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии на фоне роста угроз в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Джонсон подписал декларацию с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, а сегодня днем ​​он отправится в Финляндию, чтобы подписать подобную декларацию безопасности с президентом Саули Ниинисте.

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В декларациях предусмотрено изменение сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Великобританией и каждой страной, усиление обмена разведывательными данными, ускорение совместных военных тренировок, учений и развертываний, а также укрепление безопасности во всех трех странах и Северной Европе.

Они также позволят Великобритании сотрудничать с северными партнерами и их вооруженными силами во всех областях, включая киберпространство.

"Мы непоколебимы и однозначны в нашей поддержке как Швеции, так и Финляндии, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими странами", - заявил Джонсон.

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"Это не краткосрочный союз, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также укреплять оборону Европы для будущих поколений", - подчеркнул он.

Швеция и Финляндия сейчас рассматривают вопросы подачи заявки на вступление в НАТО.

Ожидается, что обе страны примут решение в этом месяце.

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