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Ще 6 полонених російських окупантів отримали 8-15 років тюрми - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 16:21
речник СБУ Артем Дехтяренко

За матеріалами Служби безпеки України 6 полонених російських окупантів засуджено до 8-15 років ув’язнення.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко 

Пряма мова: На Луганщині та Вінниччині за матеріалами СБУ засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.

Зокрема, двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на "службу" до "2 ОМБР 2 АК народної міліції лнр". Воювали проти України у якості "оператора-навідника" та "механіка-водія". У полон потрапили поблизу Щастя та Кремінної.

Інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та в групі БПЛА, його взяли у полон в бою на кремінському напрямку.

Ще троє учасників "армії Л/ДНР" намагалися прорвати оборону на Миколаївському напрямку. Їх визнано винними у державній зраді.

ВІДЕО ДНЯ

Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох - до 10, ще одного - до 8 років ув'язнення".

Теми: СБУвійна
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