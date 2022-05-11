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Еще 6 пленных российских оккупантов получили 8-15 лет тюрьмы - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 11 мая 2022, 16:21
Еще 6 пленных российских оккупантов получили 8-15 лет тюрьмы - СБУ
спикер СБУ Артем Дехтяренко

По материалам Службы безопасности Украины 6 пленных российских оккупантов приговорены к 8-15 годам заключения.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко 

Прямая речь: В Луганской и Винницкой областях по материалам СБУ осуждены шесть боевиков незаконных вооруженных формирований российских оккупационных войск. Их пленили украинские защитники во время боев в феврале-марте.

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В частности, двое жителей временно оккупированного Довжанска пошли на "службу" в "2 ОМБР 2 АК народной милиции ЛНР". Воевали против Украины в качестве "оператора-наводчика" и "механика-водителя". В плен попали близ Счастья и Кременной.

Другой боевик с 2015 года воевал в разведывательном подразделении и группе БПЛА, его взяли в плен в бою на кременском направлении.

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Еще трое участников "армии Л/ДНР" пытались прорвать оборону в Николаевском направлении. Они признаны виновными в государственной измене.

Трое боевиков приговорены к 15 годам тюрьмы, двое - к 10, еще один - к 8 годам тюрьмы".

Темы: СБУвойна
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