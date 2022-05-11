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"Окупанти вирішили втопити Маріуполь в лайні" – радник мера про плани запуску води

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 17:14
фото з Telegram Андрющенка

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попереджає, що анонсований окупантами запуск насосної станції призведе до підтоплень та до переповнення каналізаційної системи.

Джерело: Андрющенко в Telegram

Деталі: Він зазначив, що окупанти анонсували тестовий запуск міської насосної станції в с. Старий Крим 12 травня. За їх твердженням, вода буде йти самотеком по місту і її вистачить приватному сектору та першим поверхам багатоповерхівок.

Дослівно Андрющенко: "Технічно можливо запустити насосну, електрику до якої протягнули з Нікольського району. Однак, топографія Маріуполя не дозволяє таку подачу води без застосування інших насосних в середині міста. Тому водопостачання як такого не буде.

При цьому це призведе не тільки до підтоплення по ділянкам прориву, але переповненню каналізаційної системи, яка не працює і запуск її навіть не заплановано. Не складно прорахувати, до чого це призведе.

Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні буквально. Найбільший ризик в цьому – стрімке зростання інфекційних захворювань та зростання смертності. Хоча цілком можливе, що то частина плану окупантів".

Більше деталей: Андрющенко радить маріупольцям, якщо у них з’явиться вода, використовувати її виключно як технічну.

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"Кількість хлору при відсутності технології та з урахуванням двомісячного простою системи може бути смертельною. Піклуйтесь про себе. Переказуйте близькім і рідним. Ця вода якщо і буде – вона несе смерть принаймні тиждень", – попередив він.

Теми: Маріупольвода
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