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"Оккупанты решили утопить Мариуполь в дерьме": советник мэра о планах запуска воды

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 17:14
фото с Telegram Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает, что анонсированный оккупантами запуск насосной станции приведет к подтоплениям и переполнению канализационной системы.

Источник: Андрющенко в Telegram

Детали: Он отметил, что оккупанты анонсировали тестовый запуск городской насосной станции в с. Старый Крым 12 мая. По их утверждению, вода будет идти самотеком по городу и ее хватит частному сектору и первым этажам многоэтажек.

Дословно Андрющенко: "Технически можно запустить насосную, электричество к которой протянули из Никольского района. Однако топография Мариуполя не позволяет такую ​​подачу воды без применения других насосных в середине города. Поэтому водоснабжения как такового не будет.

При этом это приведет не только к подтоплению по участкам прорыва, но переполнению не работающей канализационной системы и запуск ее даже не запланирован. Не сложно просчитать, к чему это приведет.

Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме буквально. Наибольший риск в этом – стремительный рост инфекционных заболеваний и рост смертности. Хотя вполне возможно, что это часть плана оккупантов".

Больше деталей: Андрющенко советует мариупольцам, если у них появится вода, использовать ее исключительно как техническую.

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"Количество хлора при отсутствии технологии и с учетом двухмесячного простоя системы может быть смертельным. Заботьтесь о себе. Пересказывайте близким и родным. Эта вода если и будет – она несет смерть минимум неделю", – предупредил он.

Темы: Мариупольвода
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