Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Оккупанты решили утопить Мариуполь в дерьме": советник мэра о планах запуска воды

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 17:14
Оккупанты решили утопить Мариуполь в дерьме: советник мэра о планах запуска воды
фото с Telegram Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает, что анонсированный оккупантами запуск насосной станции приведет к подтоплениям и переполнению канализационной системы.

Источник: Андрющенко в Telegram

Детали: Он отметил, что оккупанты анонсировали тестовый запуск городской насосной станции в с. Старый Крым 12 мая. По их утверждению, вода будет идти самотеком по городу и ее хватит частному сектору и первым этажам многоэтажек.

Реклама:

Дословно Андрющенко: "Технически можно запустить насосную, электричество к которой протянули из Никольского района. Однако топография Мариуполя не позволяет такую ​​подачу воды без применения других насосных в середине города. Поэтому водоснабжения как такового не будет.

При этом это приведет не только к подтоплению по участкам прорыва, но переполнению не работающей канализационной системы и запуск ее даже не запланирован. Не сложно просчитать, к чему это приведет.

Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме буквально. Наибольший риск в этом – стремительный рост инфекционных заболеваний и рост смертности. Хотя вполне возможно, что это часть плана оккупантов".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Андрющенко советует мариупольцам, если у них появится вода, использовать ее исключительно как техническую.

"Количество хлора при отсутствии технологии и с учетом двухмесячного простоя системы может быть смертельным. Заботьтесь о себе. Пересказывайте близким и родным. Эта вода если и будет – она несет смерть минимум неделю", – предупредил он.

Темы: Мариупольвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал, во что превратился БДК "Новочеркасск" после поражения
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
Все новости...
Реклама: